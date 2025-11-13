Найдены тела всех военнослужащих, погибших при крушении турецкого военного самолета в Грузии

Найдены тела всех военнослужащих, погибших при крушении 11 ноября в Грузии военно-транспортного самолета C-130, принадлежавшего Военно-воздушным силам Турции.

Как сообщает Report, Министерство национальной обороны Турции подтвердило обнаружение тела последнего погибшего военнослужащего.

Обломки воздушного судна были найдены местными жителями на крутых склонах вблизи монастыря Холагири.

В Грузии возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения правил авиационной безопасности. Поисково-спасательные работы проводились при координации и поддержке Турции и Азербайджана.

Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

Министерство национальной обороны Турции 12 ноября подтвердило гибель всех 20 военнослужащих, находившихся на борту потерпевшего крушение аппарата.

В ночные часы 12 ноября черный ящик военного самолета был доставлен в Турцию.