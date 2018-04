Ranking of insurance companies by payments (January-February, 2015)

19 March, 2015 16:39

Baku.19 March. REPORT.AZ/ Report News Agency prepared ranking of insurance companies by payments in January-February 2015. Top insurance companies by payments are listed below: No Name of insurer insurance payments (manats) 1 PASHA Insurance 4 782 012 2 Ateshgah Insurance 2 290 075 3 AXA-Mbask 1 956 754 4 Ateshgah Insurance 1 938 624 5 Azerİnsurance 1 841 890 6 Pasha Life Insurance 1 367 298 7 AzSığorta 1 320 458 8 A-Group Insurance 1 190 925 9 Standard Insurance 1 146 981 10 Qala Hayat Sığorta 1 076 753 11 Azerbaijan Industrial Insurance 952 749 12 International Insurance Company 927 920 13 Xalq Sigorta 638 913 14 Ata Sigorta 504 490 15 Baki Sigorta 383 182 16 Buta Sigorta 351 256 17 Alfa Sigorta 334 191 18 Qarant Sigorta 280 037 19 Mega Sigorta 273 173 20 Revan Insurance 162 886 21 Amrah Sığorta 130 488 22 Başak İnam Insurance Company 112 916 23 Era Trans Insurance 28 678 24 GunaySigorta 11 916 25 Silk Way Insurance 7 876 26 Chartis Azerbaijan 3 929 27 Azergarant Sığorta 1 112,00 TOTAL 24 017 479