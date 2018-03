Ranking of insurance companies by incomings (January-February, 2015)

19 March, 2015 13:20

Baku.19 March. REPORT.AZ/ Report News Agency prepared ranking of insurance companies by incomings in January-Februar y 2015. The insurance companies by incomings are listed below: No Insurance companies Insurance Premiums (manats) 1 PASHA Insurance 26 101 295 2 Ateshgah Insurance 11 159 845 3 Pasha Life Insurance 8 006 757 4 Silk Way Insurance 7 500 780 5 Ateshgah Insurance 7 439 509 6 Azersığorta 6 765 937 7 AzSigorta 5 292 579 8 Mega Sigorta 4 374 578 9 Qala Hayat Sığorta 4 157 905 10 International Insurance Company 3 801 373 11 AXA-Mbask 3 643 951 12 Standard Insurance 2 802 259 13 Xalq Sigorta 2 401 388 14 Azerbaijan Industrial Insurance 2 123 092 15 Ata Sigorta 1 245 249 16 Qarant Sigorta 899 040 17 A-Group Insurance 877 817 18 Alfa Sigorta 840 492 19 Baki Sigorta 694 928 20 Buta Sigorta 620 972 21 Revan Insurance 372 712 22 Başak İnam Sıgorta Company 282 626 23 Amrah Sığorta 210 691 24 Azergarant Sığorta 100 569 25 GunaySigorta 24 752 26 Era Trans Insurance 0,00 27 Chartis Azerbaijan 0,00