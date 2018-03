Ranking of Azerbaijani insurance companies on annual dynamics of revenues (January-April, 2015)

Baku. 19 May. REPORT.AZ/ Analysts group of Report News Agency had prepared ranking of insurance companies operating in Azerbaijan on annual dynamics of revenues during January- April 2015 compared to January- April 2014.

No Companies İllik dinamika, % 1 MegaSigorta 194,17 2 Ateshgah Sigorta 175,89 3 AlfaSigorta 148,64 4 Baku Sigorta 142,24 5 PASHA Life Insurance 135,36 6 International Insurance Company 118,84 7 Amrah Sigorta 117,15 8 Standard Insurance 115,50 9 PASHA Sigorta 113,02 10 AtaSigorta 111,95 11 Xalq Sigorta 108,64 12 AXA-Mbask 108,62 13 A-Group Sigorta 104,76 14 Silk Road Insurance 102,06 15 AzerSigorta 98,10 16 Garant Sigorta 95,03 17 AzSigorta 93,83 18 Azerbaijan Industrial Insurance 87,69 19 Ateshgah Hayat Sigorta 83,96 20 Gala Hayat Sigorta 83,62 21 Ravan Sigorta 69,11 22 Buta Sigorta 59,52 23 Gunay Sigorta 38,60 24 Bashak İnam Sigorta 36,51 25 Azerqarant Sigorta 32,77 26 Era Trans Sigorta - 27 Chartis Azərbaycan