Main indicators of world commodity, stock and currency markets (27.03.2018)

27 March, 2018 09:35

65,55 - 0,26 5,13 Gold (dollar/ounce) 1 360,9 13,7 51,6 Indices Dow-Jones 24 202,6 669,4 - 516,62 S&P 500 2 658,55 70,29 - 15,06 Nasdaq 7 220,54 227,87 317,15 Nikkei 21 249,15 631,29 - 1 515,79 Dax 11 787,26 - 99,05 - 1 130,38 FTSE 100 6 888,69 - 33,25 - 799,08 CAC 40 INDEX 5 066,28 - 28,94 - 246,28 Shanghai Composite 3 133,722 - 19,038 - 173,448 Bist 100 116 420,34 - 182,48 1 087,34 RTS 1 230,96 - 30,48 76,53 Currency USD/EUR 1,2444 0,0092 0,0439 USD/GBP 1,4229 0,0098 0,0716 JPY/USD 105,41 0,67 - 7,28 RUB/USD 57,1863 -0,0875 - 0,5026 TRY/USD 3,9655 -0,0194 0,1673 CNY/USD 6,273 -0,0428 - 0,2338