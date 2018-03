Main indicators of world commodity, stock and currency markets (23.01.2018)

23 January, 2018 09:42

Baku. 23 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 69,03 0,28 2,16 WTI (dollar/barrel)

63,49 - 0,08 3,07 Gold (dollar/ounce)

1 331,9 0,8 22,6 Indices

Dow-Jones 26 214,6 142,88 1 495,38 S&P 500 2 832,97 22,67 159,36 Nasdaq 7 408,03 71,65 504,64 Nikkei 23 816,33 8,27 1 051,39 Dax 13 463,69 29,24 546,05 FTSE 100 7 715,44 - 69 315,35 27,67 CAC 40 INDEX 5 541,99 15,48 229,43 Shanghai Composite 3 501,36 13,5 194,19 BIST 100 117 235,5 2 088,44 1 902,5 RTS 1 285,33 14,41 130,9 Currency

USD/EUR 1,2262 0,0039 0,0257 USD/GBP 1,3987 0,0129 0,0474 JPY/USD 110,92 0,22 - 1,77 RUB/USD 56,4843 - 0,2331 - 1,2046 TRY/USD 3,7752 - 0,0302 - 0,023 CNY/USD 6,405 - 0,0008 - 0,1018