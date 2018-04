Main indicators of world commodity, stock and currency markets (19.02.2018)

19 February, 2018 10:03

Baku. 19 February. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel)

64,84 0,51 -2,03 WTI (dollar/barrel) 61,68 0,34 1,26 Gold (dollar/ounce) 1356,2 0,9 46,9 Indices Dow-Jones 25 219,38 19,01 500,16 S&P 500 2 732,22 1,02 58,61 Nasdaq 7 239,47 -16,96 336,08 Nikkei 22 089,58 624,6 -675,36 Dax 12 451,96 105,79 -465,68 FTSE 100 7 294,7 59,89 -393,07 CAC 40 INDEX 5 281,58 59,06 -30,98 Shanghai Composite 3 199,159 0,009 -108,011 Bist 100 116 511 285,4 1 178 RTS 1 263,27 1 108,84 Currency

USD/EUR 1,2406 -0,01 0,0401 USD/GBP 1,4026 -0,0073 0,0513 JPY/USD 106,21 0,08 -6,48 RUB/USD 56,4163 0,0241 -1,2726 TRY/USD 3,7471 -0,0173 -0,0511 CNY/USD 6,3415 0 -0,1653