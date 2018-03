Main indicators of world commodity, stock and currency markets (10.03.2018)

10 March, 2018 09:40

Baku. 10 March. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 65,49 1,88 -1,38 WTI (dollar/barrel) 62,04 1,92 1,62 Gold (dollar/ounce) 1324 2,3 14,7 Indices

Dow-Jones 25335,74 440,53 616,52 S&P 500 2786,57 47,6 112,96 Nasdaq 7560,81 132,86 657,42 Nikkei 21469,2 101,13 -1295,74 Dax 12346,68 -8,89 -570,96 FTSE 100 7224,51 21,27 -463,26 CAC 40 INDEX 5274,4 20,3 -38,16 Shanghai Composite 3307,166 18,766 -0,004 Bist 100 116914,5 347,42 1581,5 RTS 1285,53 15,36 131,1 Currency USD/EUR 1,2307 -0,0005 0,0302 USD/GBP 1,385 0,0039 0,0337 JPY/USD 106,82 0,59 -5,87 RUB/USD 56,6651 -0,4336 -1,0238 TRY/USD 3,8125 -0,0115 0,0143 CNY/USD 6,3344 -0,0078 -0,1724