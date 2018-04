Main indicators of world commodity, stock and currency markets (05.10.2017)

5 October, 2017 10:15

Baku. 5 October. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 55,8 -0,2 -1,02 WTI (dollar/barrel) 49,98 -0,44 -3,74 Gold (dollar/ounce) 1 276,8 2,2 126,8 Indices Dow-Jones 22 661,64 19,97 2 899,04 S&P 500 2 537,74 3,16 298,91 Nasdaq 6 534,63 2,91 1 151,52 Nikkei 20 627,36 13,29 1 512,99 Dax 12 970,52 67,87 1 489,46 FTSE 100 7 467,58 -0,53 324,75 CAC 40 INDEX 5 363,23 -4,18 500,92 Shanghai Composite 3 348,943 0,003 245,303 Bist 100 104 547,9 640,33 26 409,24 RTS 1 137,14 7,24 -15,19 Currency USD/EUR 1,1759 0,0015 0,1243 USD/GBP 1,3248 0,0016 0,091 JPY/USD 112,76 -0,09 -6,53 RUB/USD 57,6716 -0,2697 -3,6014 TRY/USD 3,5725 0,0019 0,0448 CNY/USD 6,6528 0 -0,2922