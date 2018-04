Main indicators of world commodity, stock and currency markets (05.05.2017)

5 May, 2017 09:52

Baku. 5 may. REPORT.AZ/ Son qiymət Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (USD/barrell) 48,38 - 2,33 - 8,44 WTI (USD/barrel) 45,52 - 2,19 - 8,2 Gold (USD/ounce) 1 228,6 - 19,9 78,6 Indices Dow-Jones 20 951,47 - 6,43 1 188,87 S&P 500 2 389,52 1,39 150,69 Nasdaq 6 075,34 2,79 692,23 Nikkei 19 445,7 0 331,33 Dax 12 647,78 119,89 1 166,72 FTSE 100 7 248,1 13,57 105,27 CAC 40 INDEX 5 372,42 71,42 510,11 Shanghai Composite 3 127,37 - 7,98 23,73 Bist 100 93 038,49 - 824,25 14 899,83 RTS 1 081,22 - 15,13 - 71,11 Currency USD/EUR 1,0985 0,0091 0,0469 USD/GBP 1,2923 0,0049 0,0585 JPY/USD 112,46 - 0,22 - 6,83 RUB/USD 58,3839 0,9946 - 2,8891 TRY/USD 3,5535 0,0183 0,0258 CNY/USD 6,8936 - 0,0053 - 0,0514