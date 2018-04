Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (21.11.2017)

21 November, 2017 10:20

Bakı. 21 November. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 62,22 - 0,4 5,4 WTI (dollar/barrel) 56,09 - 0,55 2,37 Gold (dollar/ounce) 1 275,3 - 17,08 125,3 Indices

Dow-Jones 23 430,33 72,09 3 667,73 S&P 500 2 582,14 3,29 343,31 Nasdaq 6 790,72 7,93 1 407,61 Nikkei 22 478,06 183,56 3 363,69 Dax 13 058,66 64,93 1 577,6 FTSE 100 7 389,46 8,78 246,63 CAC 40 INDEX 5 340,45 21,28 478,14 Shanghai Composite 3 392,399 42,919 288,759 Bist 100 103 911,9 - 2 327,56 25 773,24 RTS 1 128,72 - 3,73 - 23,61 Currency USD/EUR 1,1733 0,0001 0,1217 USD/GBP 1,3235 0,0032 0,0897 JPY/USD 112,62 0,56 -6,67 RUB/USD 59,38 0,3177 - 1,893 TRY/USD 3,9289 0,0659 0,4012 CNY/USD 6,6372 0,0019 - 0,3078