Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (14.12.2017)

14 December, 2017 09:52

Baku. 14 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 62,44 -0,9 5,62 WTI (dollar/barrel)

56,6 -0,54 2,88 Gold (dollar/ounce) 1 248,6 6,9 98,6 Indices

Dow-Jones 24 585,43 80,63 4 822,83 S&P 500 2 662,85 -1,26 424,02 Nasdaq 6 875,8 13,48 1 492,69 Nikkei 22 662,44 -203,73 3 548,07 Dax 13 125,64 -57,89 1 644,58 FTSE 100 7 496,51 -3,9 353,68 CAC 40 INDEX 5 399,45 -27,74 537,14 Shanghai Composite 3 303,037 22,227 199,397 Bist 100 108 153,2 -896,3 30 014,54 RTS 1 141,5 -8,38 -10,83 Currency

USD/EUR 1,1826 0,0084 0,131 USD/GBP 1,342 0,0102 0,1082 JPY/USD 112,54 -1,01 -6,75 RUB/USD 58,5876 -0,6307 -2,6854 TRY/USD 3,8121 -0,0358 0,2844 CNY/USD 6,6195 -0,002 -0,3255