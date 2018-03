Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (22.05.2015)

22 May, 2015 09:36

Baku. 22 May. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0485 AZN 1 EUR 1.1688 AZN 1 RUR 0.0210 AZN 1 AUD 0.8309 AZN 1 ARS 0.1170 AZN 100 BYR 0.0073 AZN 1 BRL 0.3451 AZN 1 AED 0.2855 AZN 1 ZAR 0.0887 AZN 100 KRW 0.0962 AZN 1 CZK 0.0427 AZN 100 CLP 0.1735 AZN 1 CNY 0.1692AZN 1 DKK 0.1568 AZN 1 GEL 0.4603AZN 1 HKD 0.1353AZN 1 INR 0.0165AZN 1 GBP 1.6439AZN 100 IDR 0.0080AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1262AZN 1 CHF 1.1214AZN 1 ILS 0.2707 AZN 1 CAD 0.8612AZN 1 KWD 3.4720AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0179 AZN 100 LBP 0.0696 AZN 1 MYR 0.2923AZN 1 MXN 0.0690AZN 1 MDL 0.0585AZN 1 EGP 0.1375AZN 1 NOK 0.1391AZN 100 UZS 0.0415 AZN 1 PLN 0.2854 AZN 1 SGD 0.7872AZN 1 SAR 0.2796 AZN 1 SDR 1.4746AZN 1 TRY 0.4053AZN 1 TWD 0.0345 AZN 1 TJS 0.1670AZN 1 TMT 0.2996 AZN 1 UAH 0.0505 AZN 100 JPY 0.8679AZN 1 NZD 0.7752AZN 1 XAU 1265.8800 AZN 1 XAG 17.9826 AZN 1 XPT 1211.0600 AZN 1 XPD 819.1301 AZN