Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2015)

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1688
|1 Российский рубль
|0.0210
|1 Австралийский доллар
|0.8309
|1 Аргентинское песо
|0.1170
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3451
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0887
|100 Вон Республики Корея
|0.0962
|1 Чешская крона
|0.0427
|100 Чилийских песо
|0.1735
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1568
|1 Грузинский лари
|0.4603
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6439
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1262
|1 Швейцарский франк
|1.1214
|1 Израильский шекель
|0.2707
|1 Канадский доллар
|0.8612
|1 Кувейтский динар
|3.4720
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0179
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2923
|1 Мексиканское песо
|0.0690
|1 Молдавский лей
|0.0585
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1391
|100 Узбекских сум
|0.0415
|1 Польский злотый
|0.2854
|1 Сингапурский доллар
|0.7872
|1 Саудовский риял
|0.2796
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4746
|1 Турецкая лира
|0.4053
|1 Тайваньский доллар
|0.0345
|1 Таджикский сомони
|0.1670
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0505
|100 Японских йен
|0.8679
|1 Новозеландский доллар
|0.7752
|Золото (1 унция)
|1265,8800
|Серебро (1 унция)
|17,9826
|Платина (1 унция)
|1211,0600
|Палладий (1 унция)
|819,1301
Economic DepartmentАвтор новости
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