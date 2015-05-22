Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.05.2015)

22 мая, 2015 09:47

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0485 1 Евро 1.1688 1 Российский рубль 0.0210 1 Австралийский доллар 0.8309 1 Аргентинское песо 0.1170 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3451 1 Дирхам ОАЭ 0.2855 1 Южноафриканский рэнд 0.0887 100 Вон Республики Корея 0.0962 1 Чешская крона 0.0427 100 Чилийских песо 0.1735 1 Китайский юань 0.1692 1 Датская крона 0.1568 1 Грузинский лари 0.4603 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.6439 100 Индонезийских рупий 0.0080 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1262 1 Швейцарский франк 1.1214 1 Израильский шекель 0.2707 1 Канадский доллар 0.8612 1 Кувейтский динар 3.4720 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0179 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2923 1 Мексиканское песо 0.0690 1 Молдавский лей 0.0585 1 Египетский фунт 0.1375 1 Норвежская крона 0.1391 100 Узбекских сум 0.0415 1 Польский злотый 0.2854 1 Сингапурский доллар 0.7872 1 Саудовский риял 0.2796 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4746 1 Турецкая лира 0.4053 1 Тайваньский доллар 0.0345 1 Таджикский сомони 0.1670 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0505 100 Японских йен 0.8679 1 Новозеландский доллар 0.7752 Золото (1 унция) 1265,8800 Серебро (1 унция) 17,9826 Платина (1 унция) 1211,0600 Палладий (1 унция) 819,1301