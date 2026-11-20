Central Bank of Azerbaijan exchange rates (November 20, 2026)
Finance
- 20 November, 2026
- 09:32
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The US dollar remained unchanged at 1.7000 manats in the Central Bank of Azerbaijan's official exchange rates for November 20, Report informs.
The euro rose 0.16% to 1.8666 manats, while 100 Russian rubles increased 0.52% to 2.0737 manats.
|Currency
|Rate (AZN)
|1 US dollar
|1.7000
|1 euro
|1.8666
|100 Russian rubles
|2.0737
|1 Australian dollar
|1.1332
|1 Belarusian ruble
|0.5682
|1 UAE dirham
|0.4628
|100 South Korean won
|0.1272
|1 Czech koruna
|0.0764
|1 Chinese yuan
|0.2548
|1 Danish krone
|0.2497
|1 Georgian lari
|0.6564
|1 Hong Kong dollar
|0.2168
|1 Indian rupee
|0.0183
|1 British pound sterling
|2.2283
|10,000 Iranian rials
|-
|1 Swedish krona
|0.1669
|1 Swiss franc
|2.0186
|1 Israeli shekel
|0.5133
|1 Canadian dollar
|1.1869
|1 Kuwaiti dinar
|5.4527
|100 Kazakh tenge
|0.3777
|1 Qatari riyal
|0.4664
|1 Kyrgyz som
|0.0194
|100 Hungarian forints
|0.4998
|1 Moldovan leu
|0.0929
|1 Norwegian krone
|0.1742
|100 Uzbek sums
|0.0142
|100 Pakistani rupees
|0.61319
|1 Polish zloty
|0.4205
|1 Romanian leu
|0.3490
|1 Serbian dinar
|0.0159
|1 Singapore dollar
|1.3175
|1 Saudi riyal
|0.4531
|1 SDR (IMF Special Drawing Right)
|2.2854
|Turkish lira
|0.0336
|Turkmen manat
|0.4857
|Ukrainian hryvnia
|0.0378
|Japanese yen
|1.0682
|New Zealand dollar
|0.9346
|Gold
|6,005.5730
|Silver
|70.4859
|Platinum
|2,216.9275
|Palladium
|1,502.4005
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