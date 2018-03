Azerbaijani banks increased selling rate of US dollar - SURVEY

Baku. 8 April. REPORT.AZ/

Banks Purchase (AZN) Sale (AZN) AFB Bank 1,0490 1,0700 Azer-Turk Bank 1,0487 1,0540 Turanbank 1,0495 1,0620 Atabank 1,0480 1,0595 ASB Bank 1,0400 1,0700 Amrahbank 1,0440 1,0550 AG Bank 1,0310 1,0610 BTB Bank 1,0350 1,0610 Azərbaycan Kredit Bankı 1,0496 1,0561 Demirbank 1,0420 1,0700 Bank of Baku 1,0310 1,0700 Bank Standard 1,0470 1,0620 Naxchivanbank 1,0284 1,0548 Mugan Bank 1,0307 1,0700 NIKOIL Bank 1,0440 1,0540 PASHA Bank 1,0484 1,0582 YapıKredi Bank Azerbaijan 1,0334 1,0700 Express Bank 1,0500 1,0600 Bank Tecnique 1,0470 1,0570 Kapital Bank 1,0480 1,0650 Access Bank 1,0460 1,0700 Unibank 1,0490 1,0700 VTB-Azerbaijan 1,0500 1,0700 Xalq Bank 1,0490 1,0650 Parabank 1,0433 1,0601 Bank Respublika 1,0480 1,0610 Azerbaijan International Bank 1,0437 1,0572 Zamin Bank 1,0580 1,0660 Rabitabank 1,0470 1,0590 United Credit Bank 1,0500 1,0700 Caucasus Development Bank 1.0450 1.0650 Atrabank 1,0530 1.0700 NBC Bank 1,0480 1,0700 Deka Bank 1,0310 1,0700 Caspian Development Bank 1,0440 1,0580 Bank Silkway 1.0470 1.0600 Kredobank 1,0400 1,0720 Gunaybank 1,0400 1,0720 Bank Melli İran-Baku 1,0400 1,0700 Pakistan National Bank-Baku * - - Bank of Azerbaijan* - - Ganjabank* - -

* It should be noted that admissible CBA margin of +/- 2% (minimum purchase - 1,0307 AZN / USD, the sale - the maximum - 1,0727 AZN / USD) must be considered in determining the rate of purchase and sale.

* Failed to get information from these banks; in Eurobank noted that they do not carry out operations with dollars.