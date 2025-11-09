Ilham Aliyev shares post on National Flag Day
Domestic policy
- 09 November, 2025
- 09:18
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has shared a post on his social media accounts on the occasion of the National Flag Day.
Report presents the post:
9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü pic.twitter.com/IozZ2BqBjs— İlham Əliyev (@azpresident) November 9, 2025
