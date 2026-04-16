    Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    • 16 aprel, 2026
    • 09:31
    Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

    Universitetlərə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 1-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat elan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, I, II, III və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak etmək istəyən abituriyentlər aprelin 16-dan 29-u saat 23:59-dək şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolundan istifadə etməklə DİM-in müvafiq internet səhifəsinə daxil olaraq imtahan vermək istədikləri ixtisas qrupunu seçib qeydiyyatdan keçməlidirlər.

    Bu il tədris dili, riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə buraxılış imtahanı vermiş, lakin 18 fevral – 5 mart tarixlərində aparılan ərizə qəbulunda iştirak etməyən cari ilin məzunlarının müraciətləri nəzərə alınaraq onların da I, II, III və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının ikinci mərhələsində iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçməsinə imkan yaradılıb.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) Qəbul imtahanı

