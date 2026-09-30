İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Tarixi debüt: Azərbaycan Tibb Universiteti ilk dəfə "THE World University Rankings" reytinqində!

    Elm və təhsil
    • 30 sentyabr, 2026
    • 12:50
    Tarixi debüt: Azərbaycan Tibb Universiteti ilk dəfə THE World University Rankings reytinqində!

    Azərbaycan Tibb Universiteti (ATU) ilk dəfə "Times Higher Education" tərəfindən "THE World University Rankings"-də (Dünya Universitetləri Reytinqi) yer alaraq beynəlxalq reytinq səhnəsində tarixi debüt edib. ATU-nun 2027-ci il reytinqində 2001+ intervalında qərarlaşması universitetin qlobal akademik məkanda tanınması baxımından mühüm hadisədir. Bu tarixi debüt ATU üçün yeni beynəlxalq mərhələnin başlanğıcıdır.

    THE-nin 2027-ci il üzrə Dünya Universitetləri Reytinqində 118 ölkədən 2 297 ali təhsil müəssisəsi təmsil olunub. Azərbaycan üçün builki nəticələrin əsas yeniliklərindən biri ATU-nun ilk dəfə bu siyahıya daxil olmasıdır.

    Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, professor Gəray Gəraybəyli qeyd edir ki, ATU-nun "THE World University Rankings"-də yer alması universitetin akademik və elmi fəaliyyətinin beynəlxalq səviyyədə daha geniş tanınması, xarici ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq imkanlarının artırılması və yeni tərəfdaşlıqlar üçün əlavə imkanların yaranması baxımından əhəmiyyət daşıyır: "Bu nəticə yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı olmaqla, ATU-nun elmi və akademik potensialını daha geniş coğrafiyada təqdim etməsi, beynəlxalq əməkdaşlıqlarını inkişaf etdirməsi və gələcək reytinqlərdə mövqeyini gücləndirməsi üçün mühüm zəmin yaradır".

    Azərbaycan Tibb Universiteti
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