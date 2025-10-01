Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsindən azad olunub
Elm və təhsil
- 01 oktyabr, 2025
- 20:25
Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmovun əmək müqaviləsinə xitam verilib.
"Report" xəbər verir ki, direktor öz ərizəsi əsasında işdən ayrılıb.
Onun vəzifəsinin müvəqqəti icrasını agentliyin direktor müavini Simnar Mamedova həyata keçirəcək.
Nazirlikdən "Report"a məlumatı təsdiq ediblər.
