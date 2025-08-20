Haqqımızda

MİQ üzrə müsahibənin ilk günündə 872 müəllim dəvət olunub

MİQ üzrə müsahibənin ilk günündə 872 müəllim dəvət olunub Avqustun 20-də rus dili və ədəbiyyatı, ingilis dili, alman dili, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat, biologiya, fizika və coğrafiya fənləri üzrə müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) ilə bağlı müsahibələr təşkil olunub.
Elm və təhsil
20 avqust 2025 18:13
MİQ üzrə müsahibənin ilk günündə 872 müəllim dəvət olunub

Avqustun 20-də rus dili və ədəbiyyatı, ingilis dili, alman dili, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat, biologiya, fizika və coğrafiya fənləri üzrə müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) ilə bağlı müsahibələr təşkil olunub.

Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutunun nəzdində İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müsahibələrin ilk gününə 872 nəfər dəvət olunub.

Xatırladaq ki, namizədlər şəxsi səhifələrində qeyd olunan tarixdə müsahibə mərhələsində iştirak etmədiyi halda bu, tutduğu vakant yerdən imtina kimi qeydə alınacaq və həmin namizədlərin müddətli müqavilə ilə işə qəbul turlarında iştirakı təmin olunmayacaq.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası На собеседование по приему на работу учителей в первый день приглашены 872 кандидата

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30
Azərbaycan Dəmir Yolları beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
"Azərbaycan Dəmir Yolları" beynəlxalq yük daşımalarını 5 %-ə yaxın artırıb
14 avqust 2025 15:41
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi