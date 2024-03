Məleykə Abbaszadə: Azərbaycan dili proqramı və imtahan modeli Avropanın CEFR çərçivə sənədi əsasında yaradılıb

Azərbaycan dili proqramı və imtahan modeli ümumavropa çərçivə sənədi (CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages) və Azərbaycan dilinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq ərsəyə gətirilib.

Məleykə Abbaszadə