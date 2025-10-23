İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İsmayıllıda yeni istifadəyə verilən "Talıstan" liseyinə direktor təyinatı olub

    Elm və təhsil
    • 23 oktyabr, 2025
    • 11:56
    İsmayıllıda yeni istifadəyə verilən Talıstan liseyinə direktor təyinatı olub

    İsmayıllı şəhərində internat tipli "Talıstan" liseyinə direktor təyinatı olub.

    "Report"un məlumatına görə, liseyə Elçin Məmmədov gətirilib.

    E.Məmmədov bu vəzifəyə qədər İsmayıllı şəhər 5 saylı tam orta məktəbdə direktor vəzifəsində işləyib.

    Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu il mayın 26-da lisey binasının açılışında iştirak edib. 1296 şagird yerlik lisey də "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramı çərçivəsində inşa olunub. Dörd mərtəbədən və 5 korpusdan ibarət binada 56 sinif otağı, kimya, fizika və biologiya laboratoriyaları, informatika, texnologiya, gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq kabinetləri, kitabxana, 300 yerlik akt zalı, idman zalı və yeməkxana yaradılıb.

    İsmayıllı təyinat məktəb Talıstan

