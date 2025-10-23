İsmayıllıda yeni istifadəyə verilən "Talıstan" liseyinə direktor təyinatı olub
Elm və təhsil
- 23 oktyabr, 2025
- 11:56
İsmayıllı şəhərində internat tipli "Talıstan" liseyinə direktor təyinatı olub.
"Report"un məlumatına görə, liseyə Elçin Məmmədov gətirilib.
E.Məmmədov bu vəzifəyə qədər İsmayıllı şəhər 5 saylı tam orta məktəbdə direktor vəzifəsində işləyib.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu il mayın 26-da lisey binasının açılışında iştirak edib. 1296 şagird yerlik lisey də "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramı çərçivəsində inşa olunub. Dörd mərtəbədən və 5 korpusdan ibarət binada 56 sinif otağı, kimya, fizika və biologiya laboratoriyaları, informatika, texnologiya, gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq kabinetləri, kitabxana, 300 yerlik akt zalı, idman zalı və yeməkxana yaradılıb.
Son xəbərlər
13:10
Bart de Vever: Ukrayna üçün "təzminat krediti" ideyasının dəstəklənməsi üçün şərtlərimiz varDigər ölkələr
13:06
Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilibDigər
13:04
Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənibSağlamlıq
13:03
Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar veribİKT
13:02
Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİBHadisə
13:01
İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıbFərdi
12:58
"Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişibBiznes
12:57
"Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıbFutbol
12:54
Foto