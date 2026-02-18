İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub
Elm və təhsil
- 18 fevral, 2026
- 14:12
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin sədri müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrlə həmin vəzifəyə Şəhla Abbasova təyinat alıb və o, artıq kollektivə təqdim edilib.
Qeyd edək ki, Ş.Abbasova 2022-ci ildən son təyinatadək Xəzər Universitetinin Memarlıq və dizayn departamentinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
Son xəbərlər
14:36
Azərbaycan çempionatında hakimə təzyiq edən baş məşqçi və futbolçu 8 oyunluq cəza alıbFutbol
14:36
Azərbaycanın dağ xizəkçisi olimpiadada mübarizəyə qoşulubFərdi
14:31
EBRD Azərbaycanda fiskal islahatları qiymətləndiribMaliyyə
14:27
Azərbaycanın üç klubu azarkeşlərinə görə ziyana düşübFutbol
14:27
Ərdoğan: Sülh Şurasının Qəzzada davamlı sabitliyə töhfə verəcəyinə inanıramRegion
14:25
Ali Məhkəmə: Şəxsin "WhatsApp" yazışmalarının izlənilməsi qadağandırDaxili siyasət
14:22
Türkiyəni Sülh Şurasının iclasında Hakan Fidan təmsil edəcəkRegion
14:21
"Qarabağ"ın futbolçusu iki oyunluq cəza alıb, klub cərimələnibFutbol
14:17