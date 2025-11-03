Elm və təhsil naziri Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 03 noyabr, 2025
- 11:32
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev 28 noyabr tarixində Naxçıvan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbulda Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur sakinləri iştirak edə bilərlər.
Adları çəkilən şəhər və rayonların sakinləri 18 noyabr (saat 18:00-dək) tarixinədək Elm və Təhsil Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin 146 – 2 və 146 – 6 nömrəli telefonlarına (yalnız iş günləri və saatları ərzində) zəng etməklə qəbula yazıla bilərlər. Bununla yanaşı, nazirliyin rəsmi saytının https://edu.gov.az/az/contact_us bölməsinə elektron formada və ya +994 51 206 78 48 nömrəsinə "WhatsApp" vasitəsilə müraciət göndərmək mümkündür.
Son xəbərlər
12:00
II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilibRegion
11:57
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıbİKT
11:54
"Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itiribİKT
11:53
ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcəkDigər ölkələr
11:53
Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilibHadisə
11:53
Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"Komanda
11:50
Foto
Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblərQarabağ
11:45
Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıbHadisə
11:39
Foto