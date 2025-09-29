Emin Əmrullayev Çinin təhsil nazirinin müavini ilə iki ölkə arasında əməkdaşlığı müzakirə edib
Elm və təhsil
- 29 sentyabr, 2025
- 15:51
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Çin Xalq Respublikasının təhsil nazirinin müavini Jiangfeng Du ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ki görüş çərçivəsində iki ölkə arasında təhsil sahəsində cari əməkdaşlıq və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.
