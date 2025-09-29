İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Emin Əmrullayev Çinin təhsil nazirinin müavini ilə iki ölkə arasında əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:51
    Emin Əmrullayev Çinin təhsil nazirinin müavini ilə iki ölkə arasında əməkdaşlığı müzakirə edib

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Çin Xalq Respublikasının təhsil nazirinin müavini Jiangfeng Du ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ki görüş çərçivəsində iki ölkə arasında təhsil sahəsində cari əməkdaşlıq və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

