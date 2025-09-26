İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    DİM sədri: Bəzi ödənişli ixtisaslara qəbul olanlar təhsillərini dövlət sifarişi üzrə davam etdirəcək

    Elm və təhsil
    • 26 sentyabr, 2025
    • 15:24
    DİM sədri: Bəzi ödənişli ixtisaslara qəbul olanlar təhsillərini dövlət sifarişi üzrə davam etdirəcək

    Yaxın günlərdə bakalavriat səviyyəsi üzrə bəzi ödənişli ixtisaslara qəbul olanlar təhsillərini dövlət sifarişi üzrə davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, Elm və Təhsil Nazirliyi ilə müzakirə olunduqdan sonra boş qalan dövlət sifarişli yerlər açıqlanacaq: "Rəqəmlər dəqiqləşəndən sonra ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Bu proses tam şəffafdır və heç kimin hüququ pozulmur. Dövlətin ayırdığı maliyyə vəsaiti mütləq şəkildə təhsilə yönləndirilir".

    M.Abbaszadə xatırladıb ki, bu il 804 nəfər magistratura üzrə ödənişli təhsildən dövlət sifarişli yerlərə keçirilib.

    Məleykə Abbaszadə magistr bakalavriat DİM

    Son xəbərlər

    16:15

    Azərbaycan Harvard Universitetinin ekspertləri ilə dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    16:03

    Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Region
    15:55

    "Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyib

    Futbol
    15:50

    Naxçıvanda əhalidən istifadə etmədiyi suya görə pul yığılıb

    Maliyyə
    15:49

    İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Region
    15:49
    Foto

    Pakistanda "27 Sentyabr - Anım Günü: Şanlı Qəhrəmanlıq" mövzusunda konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    15:48
    Foto

    Ağdamda əməyin mühafizəsi sahəsində görülən işlər təqdim olunub

    Sosial müdafiə
    15:43

    Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    15:43

    Sandro Museridze: "EBRD Azərbaycanda 1,2 GVt gücündə BOEM layihələrinə investisiya yatırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti