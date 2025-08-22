Bu gün dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanına qeydiyyat başlayıb

Haqqımızda

Elm və təhsil
22 avqust 2025 10:42
Dövlət qulluğunda inzibati rəhbər (A növü) və inzibati icraçı (B növü) vəzifələr üzrə müsabiqənin test imtahanına qeydiyyat elan edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək istəyən namizədlərin qeydiyyatı avqustun 22-si saat 11:00-dan 11 sentyabr saat 18:00-dək aparılacaq.

Xatırladaq ki, dövlət qulluğu vəzifələrinin A növünə (inzibati rəhbər vəzifələr) aid AB və AC qruplarına və dövlət qulluğu vəzifələrinin B növünə (inzibati icraçı vəzifələr) aid BA və BB qruplarına uyğun vəzifələr üzrə test imtahanları avqustun 25-də keçiriləcək.

İmtahanlar elektron formada kompüterlər vasitəsilə Bakı və Naxçıvan şəhərlərində təşkil olunacaq.

BB vəzifə qruplarına uyğun imtahan saat 11:00-da, AB, AC və BA vəzifə qruplarına uyğun imtahan isə saat 16:00-da başlanır.

Rus versiyası В Азербайджане началась регистрация на тестовый экзамен по приему на госслужбу

