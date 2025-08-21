BŞTİ: MİDA-da yerləşən yeni bağçanın fəaliyyətə başlaması üçün prosedurlar tamamlanıb

MİDA Yasamal Yaşayış Kompleksində yerləşən və Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) yeni təhvil aldığı 351 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının müvafiq qaydalara uyğun olaraq fəaliyyətə başlaması üçün zəruri prosedurlar tamamlanıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq BŞTİ-dən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, valideynlər bu gün saat 11:00-dan etibarən www.bq.edu.az elektron qeydiyyat sistemi vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Həmçinin vurğulanıb ki, həmin ərazidə 345 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçası da fəaliyyət göstərir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun yenilənməsi və şəbəkəsinin genişləndirilməsi baxımından davamlı tədbirlər, sosial inkişafa xidmət edən proqramlar həyata keçirilir.