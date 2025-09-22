İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Elm və təhsil
    • 22 sentyabr, 2025
    • 15:17
    Baş müəllim: Qarabağ Universitetinin laboratoriyaları tələbələrin hazırlığında mühüm rol oynayacaq

    Qarabağ Universitetinin laboratoriyaları tələbələrin praktik hazırlığında mühüm rol oynayacaq.

    Bunu "Report"un Xankəndiyə ezam edilmiş əməkdaşına açıqlamasında Qarabağ Universiteti Sağlamlıq elmləri fakültəsinin baş müəllimi Hikmət Məmmədov deyib.

    O bildirib ki, klinikada fəaliyyət göstərən birinci laboratoriyanın əsas fəaliyyəti tələbələrin 1, 2 və 3-cü kursda öyrəndikləri sitologiya və biokimya fənlərindən öyrəndikləri nəzəri biliklərin praktik məşğələlərlə möhkəmlənməsinə yönəlib:

    "Klinikada yaradılmış laboratoriyalar ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Tələbələrin laborator çalışmaları onların praktik inkişaf və hazırlığında mühüm rol oynayacaq".

    Yusif Əfəndizadə

    Qarabağ Universiteti klinikasının nəzdində yaradılmış ikinci laboratoriyanın rəhbəri Yusif Əfəndizadə isə qeyd edib ki, bu struktur tələbələrin ixtisaslı kadr kimi yetişmələrinə töhfə verəcək:

    "Olduğumuz bu tədqiqat laboratoriyasında sıfırdan başlayaraq kimya, biologiya, biokimya, klinik testlərin analizləri aparılacaq. Tələbələr burada təhsil alacaqları altı il ərzində tədqiqat laboratoriyalarında çalışaraq nəzəri biliklərini təcrübə ilə təkmilləşdirəcəklər".

    Qarabağ Qarabağ Universiteti Laboratoriya
    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

