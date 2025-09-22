Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

    Наука и образование
    22 сентября, 2025
    • 15:32
    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

    Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в практической подготовке студентов.

    Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди главный преподаватель факультета наук о здоровье Карабахского университета Хикмет Мамедов.

    Он отметил, что основная деятельность первой лаборатории, функционирующей в клинике, направлена на закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 1, 2 и 3 курсах по предметам цитология и биохимия, с помощью практических занятий.

    "Лаборатории, созданные в клинике, оснащены самым современным оборудованием. Лабораторные работы студентов сыграют важную роль в их практическом развитии и подготовке", - сказал он.

    Руководитель второй лаборатории, созданной при клинике Карабахского университета, Юсиф Эфендизаде отметил, что эта вуз внесет вклад в становление студентов как квалифицированных кадров: "В этой исследовательской лаборатории будут проводиться анализы по химии, биологии, биохимии, клинические тесты. Студенты в течение 6 лет обучения будут работать в исследовательских лабораториях, совершенствуя свои теоретические знания на практике".

    Baş müəllim: Qarabağ Universitetinin laboratoriyaları tələbələrin hazırlığında mühüm rol oynayacaq
    Chief lecturer: Karabakh University laboratories to play important role in student training

