    Bağçalara işə qəbul üzrə keçid balları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:43
    Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi üçün keçid balları müəyyən edilib.

    Bu barədə "Report"a Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, keçid balı Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsi üzrə 35 bal, Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi və digər regional təhsil idarələri üzrə isə 40 bal müəyyən edilib.

