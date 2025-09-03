Azərbaycanlı Tələbə Dünyanın TOP 50-də olan Çin Universitetinə qəbul oldu!
Elm və təhsil
- 03 sentyabr, 2025
- 14:05
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi tələbəsi dünyanın TOP 50 də olan Çin universitetindən birinə qəbul oldu!
Aydan Məmmədli, IELTS nəticəsi ilə Çinin prestijli Zhejiang University*-nin *Biznesin idarə olunması (Business Administration) ixtisasına qəbul olunub!
QS World University Rankings sıralamasında 49-cu yerdə qərarlaşan bu nüfuzlu universitetə qəbul olmaq həm zəhmət, həm də düzgün yönləndirmə tələb edir.
Aydanın bu uğuru, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin peşəkar və təcrübəli komandasının göstərdiyi dəstəyin nəticəsidir.
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin əvvəlki tələbələri də 100% təqaüdlə Amerika, Çin, Kanada, Almaniya, Türkiyə və digər ölkələrin aparıcı universitetlərinə qəbul olublar!
