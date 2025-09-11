Azərbaycanda ilk dəfə qadın hərbi həkimlər hazırlanacaq
Elm və təhsil
- 11 sentyabr, 2025
- 09:45
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qadın hərbi həkimlər hazırlanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Tibb Universiteti məlumat yayıb.
Belə ki, yeni tədris ilində ali təhsil müəssisəsinin Hərbi tibb fakültəsində bu ixtisas üzrə 110 oğlan, 10 qız tələbə adını qazanıb.
