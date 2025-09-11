İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Azərbaycanda ilk dəfə qadın hərbi həkimlər hazırlanacaq

    Elm və təhsil
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:45
    Azərbaycanda ilk dəfə qadın hərbi həkimlər hazırlanacaq

    Azərbaycanda ilk dəfə olaraq qadın hərbi həkimlər hazırlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Tibb Universiteti məlumat yayıb.   

    Belə ki, yeni tədris ilində ali təhsil müəssisəsinin Hərbi tibb fakültəsində bu ixtisas üzrə 110 oğlan, 10 qız tələbə adını qazanıb.

    Qadın hərbi həkim Azərbaycan Tibb Universiteti
    Впервые в Азербайджане на военных врачей будут учиться женщины
    Azerbaijan to train female military doctors for first time

