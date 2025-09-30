Oktyabrın 10-dək hava qeyri-sabit keçəcək
Ekologiya
- 30 sentyabr, 2025
- 16:00
Oktyabr ayının birinci ongünlüyündə hava qeyri-sabit keçəcək.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ayın ilk günlərində ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit, arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir.
Şimal-qərb küləyi üstünlük təşkil edəcək.
