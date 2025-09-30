İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Oktyabrın 10-dək hava qeyri-sabit keçəcək

    Ekologiya
    • 30 sentyabr, 2025
    • 16:00
    Oktyabr ayının birinci ongünlüyündə hava qeyri-sabit keçəcək.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ayın ilk günlərində ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit, arabir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir.

    Şimal-qərb küləyi üstünlük təşkil edəcək.

