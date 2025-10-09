İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    "Ekoloji məsələlər" üzrə Alt İşçi qrupun növbəti iclası keçirilib

    Ekologiya
    • 09 oktyabr, 2025
    • 19:29
    Ekoloji məsələlər üzrə Alt İşçi qrupun növbəti iclası keçirilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən hazırlanmaqda olan "Azərbaycan Respublikasının 2027-2030-cu illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası" çərçivəsində Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı ilə yaradılmış "Ekoloji məsələlər" üzrə Alt İşçi qrupun növbəti iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən iclasda ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 2027-2030-cu illərdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan islahatlar, strateji fəaliyyət istiqamətləri, əsas prioritetlər və hədəflər müzakirə olunub, İşçi Qrupda təmsil olunan və digər aidiyyəti dövlət qurumlarının təklifləri dinlənilib.

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ətraf mühitin mühafizəsi
    Foto
    Azerbaijani Sub-Working Group on Environmental Issues holds another meeting

    Son xəbərlər

    20:30

    Yaşar Gülər: Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı Qafqazda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verir

    Region
    20:27

    ABŞ İran nefti ilə əlaqəli olan 50 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:21
    Foto

    Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda muzdluların iştirakı barədə sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    20:09

    Zakir Həsənov: Sülh sazişinin paraflanması müharibəyə son qoyulması istiqamətində mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    20:02

    Uitkoff və Kuşner İsraildədir

    Digər ölkələr
    20:00
    Foto

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Region
    19:55
    Foto

    Biləsuvar Günəş Elektrik Stansiyasında panellər xüsusi qurğular vasitəsilə avtomatik olaraq təmizlənəcək

    Energetika
    19:51

    Qazaxıstan Dəmir Yolları: Aktau limanına taxıl yüklərinin qəbulu müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Region
    19:37
    Foto
    Video

    İran Ali Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti