    Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 01 oktyabr, 2025
    • 19:29
    Oktyabrın 1-i saat 18:00-a olan məlumatına əsasən, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı və küləkli hava şəraiti davam edir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Sədərək, Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Balakən, Zaqatala, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Xızı, Quba, Qusar, Şabran, Yevlax, Lerikdə arabir yağış yağır.

    Hazırda bir sıra ərazilərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında, Goranboyda 19, Culfa, Naftalanda 18, Şirvanda 15 m/s-yə çatır.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti faktiki hava
    В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь

