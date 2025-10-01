Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь

    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 19:34
    В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь

    Национальная служба гидрометеорологии обнародовала информацию о текущих погодных условиях в Азербайджане.

    Как сообщили Report в службе, в ряде районов страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

    В Сядяряке, Дашкесане, Гядабее, Гёйгеле, Балакене, Загатале, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Евлахе, Лерике временами идет дождь.

    В настоящее время в ряде районов наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также Гёранбое достигает 19 м/с, в Джульфе и Нафталане - 18 м/с, в Ширване - 15 м/с.

    национальная служба гидрометеорологии фактическая погода дождь ветер
    Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda yağış yağır - FAKTİKİ HAVA

    Последние новости

    20:20
    Фото

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности региона

    Инфраструктура
    20:19

    Посол: Украину и Азербайджан объединяют многовековое сотрудничество и дружба

    Внешняя политика
    20:07

    Мелони: Необходимы хладнокровие и ответственность перед лицом геополитических кризисов

    Другие страны
    19:57

    Лига Чемпионов: Объявлены командные составы "Карабаха" и "Копенгагена"

    Футбол
    19:49

    Пентагон выделил $179,5 млн на военные цели США и Украины

    Другие страны
    19:34

    В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь

    Экология
    19:19

    Сторонники независимости Канакии отозвали подписи из Бужевальского соглашения

    Другие страны
    19:07

    Франция работает над обновлением своей ядерной доктрины

    Другие страны
    19:01

    США ввели санкции против десятков лиц и компаний за поддержку Ирана

    Другие страны
    Лента новостей