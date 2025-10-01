В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь
Экология
- 01 октября, 2025
- 19:34
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала информацию о текущих погодных условиях в Азербайджане.
Как сообщили Report в службе, в ряде районов страны сохраняется дождливая и ветреная погода.
В Сядяряке, Дашкесане, Гядабее, Гёйгеле, Балакене, Загатале, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Евлахе, Лерике временами идет дождь.
В настоящее время в ряде районов наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также Гёранбое достигает 19 м/с, в Джульфе и Нафталане - 18 м/с, в Ширване - 15 м/с.
Последние новости
20:20
Фото
Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор и БТК увеличат транзитные возможности регионаИнфраструктура
20:19
Посол: Украину и Азербайджан объединяют многовековое сотрудничество и дружбаВнешняя политика
20:07
Мелони: Необходимы хладнокровие и ответственность перед лицом геополитических кризисовДругие страны
19:57
Лига Чемпионов: Объявлены командные составы "Карабаха" и "Копенгагена"Футбол
19:49
Пентагон выделил $179,5 млн на военные цели США и УкраиныДругие страны
19:34
В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождьЭкология
19:19
Сторонники независимости Канакии отозвали подписи из Бужевальского соглашенияДругие страны
19:07
Франция работает над обновлением своей ядерной доктриныДругие страны
19:01