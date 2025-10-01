В Баку усилился ветер, в ряде районов идет дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала информацию о текущих погодных условиях в Азербайджане.

Как сообщили Report в службе, в ряде районов страны сохраняется дождливая и ветреная погода.

В Сядяряке, Дашкесане, Гядабее, Гёйгеле, Балакене, Загатале, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Евлахе, Лерике временами идет дождь.

В настоящее время в ряде районов наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также Гёранбое достигает 19 м/с, в Джульфе и Нафталане - 18 м/с, в Ширване - 15 м/с.