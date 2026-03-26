    Azərbaycanda yağıntılı hava müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVA

    • 26 mart, 2026
    • 09:39
    Azərbaycanda yağıntılı hava müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycan ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin martın 26-sı saat 9:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, düşən yağıntının miqdarı Ağdamda 7, Şabran, Bərdə, eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında 6, Xızı, Sədərək və Şərurda 5, Beyləqan, Xaçmaz, Goranboy və Zərdabda 4, Quba, Tərtər, Culfa, Ordubad, Naxçıvan, Naftalan, Tovuz, Şəki, Oğuz, Şamaxı, Yevlax, Ağstafa, Şahbuz, Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Şəmkir, Zaqatala, Qəbələ, Qobustan, Şahdağ, Balakən, Qax, Qusar, Şirvan, Mingəçevir, Göyçay, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Biləsuvar, Yardımlı, Lerik, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Şuşa, Xankəndi, Xocalı və Füzulidə 3 mm-dir.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Balakən, Sarıbaş (Qax), Şəki, Oğuz, Qəbələ, Qobustan, Şamaxı, Quba, Qusar, Tərtər, Göyçay, Sabirabad, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşır.

    10:45
    Video

    Banqladeşdə sərnişin avtobusu çaya düşüb, 25 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:43

    Gürcüstanda aralarında azərbaycanlıların da olduğu 41 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Xarici siyasət
    10:39
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Novruz və Ramazanla bağlı bayram tədbirləri keçirilib

    Biznes
    10:37

    Rusiyada məktəbli sinif yoldaşını arbaletlə yaralayıb

    Digər ölkələr
    10:32

    Kəfr-Qasimdə İranın hücumu nəticəsində 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:22

    "Brent" 104, "WTI" markalı neft 92 dollaradək bahalaşıb

    Energetika
    10:21

    Luka Donçiç NBA-da Maykl Cordanın 40 illik rekordunu təkrarlayıb

    Komanda
    09:55

    Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:48
    Foto
    Video

    Rusiyanın İrana göndərdiyi humanitar yardım "Qaradağ" stansiyasına çatıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti