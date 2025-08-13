Haqqımızda

Agentlik sədri: İnfrastruktur işləri aparılarkən qanunvericiliyə riayət edilməlidir

Agentlik sədri: İnfrastruktur işləri aparılarkən qanunvericiliyə riayət edilməlidir Agentlik sədri: İnfrastruktur işləri zamanı qanunvericiliyə riayət edilməlidir
Ekologiya
13 avqust 2025 16:02
Agentlik sədri: İnfrastruktur işləri aparılarkən qanunvericiliyə riayət edilməlidir
Mirsalam Qənbərov

İnfrastruktur işləri aparılarkən qanunvericiliyə riayət edilməlidir.

"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyinin sədri Mirsalam Qənbərov bugünkü ictimai dinləmədə deyib.

O qeyd edib ki, Bakıda boş yer olan kimi orada tikinti işləri aparılır.

"İnfrastruktur işləri aparılan zaman qanunvericiliyə, qaydalara riayət edilməlidir. Şəhərdə yaşıllıqları qorumalıyıq. Biz layihələrə rəy verən zaman yaşıllıqların bərpa edilməsi, onların landşaft elementi kimi saxlanılmasını əsas götürürük. Bu, əsas məqsədlərimizdən biridir".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi