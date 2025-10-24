Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 7 min manatdan çox ziyan dəyib
Ekologiya
- 24 oktyabr, 2025
- 17:57
Bakı şəhəri Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsi Göyüş Qarayev küçəsində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 7 min 800 manat məbləğində ziyan dəyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.
Araşdırma zamanı müəyyən olunan yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməsi üçün hazırlanır.
