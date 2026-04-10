    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 317180 manat ziyan dəyib

    Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara 317180 manat ziyan dəyib

    Son bir həftə ərzində keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Bakı şəhəri, Abşeron, Sabirabad, Samux və Ağcabədi rayonlarında ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə yaşıllıqlara yaşıllıqlara 317180 manat ziyan dəydiyi müəyyən edilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, araşdırma zamanı Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Ceyhun Hacıbəyli, Xətai rayonu İnqilab İsmayılov küçələrində, Binəqədi rayonu Novxanı bağlar massivində, Nəsimi rayonu Cəlil Məmmədquluzadə 139 ünvanında, Badamdar qəsəbəsi C.İbrahimli küçəsi 15 ünvanında, Abşeron rayonu Aşağı Güzdək və Masazır qəsəbələri ərazisində, Abşeron rayonu Məmmədli-Kürdəxanı avtomobil yolunun sol hissəsində, Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri H.Əliyev prospekti 151 ünvanında, Sabirabad rayonu Sarxanbəyli kəndi yaxınlığında, Samux rayonu Yenikənd kəndi və Ağcabədi rayonu ərazisində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 317180 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib.

    Hər bir fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib.

    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    17:24

    Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrdən arayış tələb olunmayacaq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti