İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    ABŞ Senatına Rusiya aktivlərinin Ukraynaya verilməsini nəzərdə tutan qətnamə təqdim edilib

    Dünya
    • 30 sentyabr, 2025
    • 23:53
    ABŞ Senatına Rusiya aktivlərinin Ukraynaya verilməsini nəzərdə tutan qətnamə təqdim edilib

    Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən Ukraynaya aylıq 10 milyard dolların köçürülməsini təklif edən qətnamə layihəsi ABŞ Senatına təqdim edilib.

    "Report" xəbər verir ki, qətnamə əsasən hökumətin icraedici qolu G7 və Avropa İttifaqının liderlərini Rusiyanın aktivlərini ayda ən azı 10 milyard dollarlıq tranşlarla Ukraynaya köçürməyə çağırıb.

    Qətnamənin müəllifləri ABŞ senatoru Con Kennedi, Riçard Blumental, Lindsi Qrem və Şeldon Uaythausdur.

    Sənədin mətni hələlik ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Qanun layihəsi baxılması üçün Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinə təqdim edilib.

    ABŞ Senatı Rusiya aktivləri Ukrayna

    Son xəbərlər

    00:18

    Qətərin baş naziri Trampın planının Qəzzada müharibəni dayandıracağına inanır

    Digər ölkələr
    23:59

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pillədəki yerini qoruyub

    Fərdi
    23:53

    ABŞ Senatına Rusiya aktivlərinin Ukraynaya verilməsini nəzərdə tutan qətnamə təqdim edilib

    Dünya
    23:32

    Slovakiya prezidenti konstitusiyada iki cins anlayışını əks etdirən düzəlişləri imzalayıb

    Dünya
    23:26

    III MDB Oyunları: Badminton yarışlarına start verilib

    Fərdi
    23:22
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Məhv edilən Baba mənşəli toponimlər

    Daxili siyasət
    23:01

    Türk Hava Yolları İrəvana müntəzəm reyslər açmağı planlaşdırır

    Region
    22:52

    Tramp hakimiyyətə gələnə qədər ABŞ-yə 25 milyona yaxın miqrant daxil olub

    Digər ölkələr
    22:33

    Nvidia bazar dəyərini 4,5 trilyon dolları keçən ilk şirkət olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti