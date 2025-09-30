ABŞ Senatına Rusiya aktivlərinin Ukraynaya verilməsini nəzərdə tutan qətnamə təqdim edilib
Dünya
30 sentyabr, 2025
- 23:53
Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən Ukraynaya aylıq 10 milyard dolların köçürülməsini təklif edən qətnamə layihəsi ABŞ Senatına təqdim edilib.
"Report" xəbər verir ki, qətnamə əsasən hökumətin icraedici qolu G7 və Avropa İttifaqının liderlərini Rusiyanın aktivlərini ayda ən azı 10 milyard dollarlıq tranşlarla Ukraynaya köçürməyə çağırıb.
Qətnamənin müəllifləri ABŞ senatoru Con Kennedi, Riçard Blumental, Lindsi Qrem və Şeldon Uaythausdur.
Sənədin mətni hələlik ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Qanun layihəsi baxılması üçün Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinə təqdim edilib.
