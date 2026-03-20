Şuşada bayram namazı qılınıb
Din
- 20 mart, 2026
- 12:08
Ramazan bayramı münasibətilə Şuşa şəhərindəki Yuxarı Gövhər Ağa məscidində bayram namazı qılınıb.
"Report" xəbər verir ki, mərasimdə Şuşa sakinləri iştirak ediblər.
Bayram namazında dualar edilib, xalqımıza əmin-amanlıq və ruzi-bərəkət arzulanıb.
