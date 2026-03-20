В связи с праздником Рамазан в мечети Юхары Гёвхар Ага в Шуше совершен праздничный намаз.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие жители города.

В ходе праздничной молитвы были вознесены пожелания мира и процветания азербайджанскому народу.