    • 22 yanvar, 2026
    • 10:05
    Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcək
    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov yanvarın 26-da Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul saat 11:00-da Qobustan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 1 ünvanında keçiriləcək.

    Qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar Dövlət Komitəsinin Dağlıq Şirvan regional bölməsinə (əlaqə vasitələri: (020) 265 33 04, (055) 655 57 65, [email protected], [email protected]) müraciət edə bilərlər.

