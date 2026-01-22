Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcək
Din
- 22 yanvar, 2026
- 10:05
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov yanvarın 26-da Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul saat 11:00-da Qobustan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 1 ünvanında keçiriləcək.
Qəbula gəlmək istəyən vətəndaşlar Dövlət Komitəsinin Dağlıq Şirvan regional bölməsinə (əlaqə vasitələri: (020) 265 33 04, (055) 655 57 65, [email protected], [email protected]) müraciət edə bilərlər.
