Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilir
Din
- 03 dekabr, 2025
- 10:24
Göyçay şəhərində "Milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlar" mövzusunda regional konfrans öz işinə başlayıb.
"Report"un Göyçaya ezam olunan əməkdaşı xəbər veri ki, regional konfrans Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.
Konfransda Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov, Göyçay Rayon İcra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri, ilahiyyatçılar, din xadimləri, dini icma təmsilçiləri iştirak edirlər.
Tədbirdə konfransın mövzusu ilə bağlı çıxışlar olacaq və qoyulan problem ətrafında geniş müzakirələr aparılacaq.
Son xəbərlər
11:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyibMaliyyə
11:11
Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilərİdman
11:11
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıbİKT
11:10
Fərhad Məmmədov: Elmi mərkəzlərə tələbat və maraq artıbElm və təhsil
11:04
Bu il Bakıda ticarət dövriyyəsi 5 %-ə yaxın artıbBiznes
11:02
Nazir müavini: Azərbaycan xəritəçilik, geodeziya sahələri üzrə əməkdaşlığın genişlənməsinə önəm verirXarici siyasət
11:02
Foto
Azərbaycanın 6 ərazisində güzəştli mənzillərin satışına başlanılıbBiznes
11:02
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı obyektlərinin tikintisinə icazə tələb olunacaqMilli Məclis
10:59