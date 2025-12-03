İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilir

    Din
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:24
    Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilir

    Göyçay şəhərində "Milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlar" mövzusunda regional konfrans öz işinə başlayıb.

    "Report"un Göyçaya ezam olunan əməkdaşı xəbər veri ki, regional konfrans Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.

    Konfransda Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov, Göyçay Rayon İcra hakimiyyətinin rəhbərliyi, hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri, ilahiyyatçılar, din xadimləri, dini icma təmsilçiləri iştirak edirlər.

    Tədbirdə konfransın mövzusu ilə bağlı çıxışlar olacaq və qoyulan problem ətrafında geniş müzakirələr aparılacaq.

