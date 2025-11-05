Bakıda müxtəlif dini icmaların geyimləri, əşyaları nümayiş olunur - FOTOREPORTAJ
Din
- 05 noyabr, 2025
- 11:56
Bakıda keçirilən "Fərqliliyin rəngi" festivalında Azərbaycanda müxtəlif dini icmaların adət-ənənələri, geyimləri, kitabları, əşyalarından ibarət nümunələr təqdim olunur.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə 33 dini icma və təşkilatlar iştirak edirlər.
Onların arasında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, Rus Pravoslav Kilsəsi, Roma Katolik Kilsəsi, Alban-Udi Xristian icması, Azərbaycan Bəhailəri Dini Mərkəzi və s. var.
Festival iştirakçıları dini icmaların stendləri ilə tanış olub, ədəbiyyat nümunələri və əl işləri ilə tanış olublar.
