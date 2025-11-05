В Баку проходит фестиваль "Цвет разнообразия" - ФОТОРЕПОРТАЖ
Религия
- 05 ноября, 2025
- 12:26
В Баку проходит фестиваль "Цвет разнообразия", где представлены книги, национальные костюмы, традиции и культурные элементы, отражающие богатое наследие религиозных общин Азербайджана.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие 33 религиозные организации и объединения.
На фестивале свои стенды представили Управление мусульман Кавказа, Бакинская и Азербайджанская епархия РПЦ, общины горских, сефардских и европейских евреев, Апостольская префектура РКЦ, Азербайджанское библейское общество, религиозный центр бахаи, албано-удинская христианская, кришнаитская, грузинская православные и молоканско-христианская общины.
Report подготовил фоторепортаж с фестиваля:
