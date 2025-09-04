İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Vaşinqton Tramp administrasiyasını məhkəməyə verib

    • 04 sentyabr, 2025
    • 21:43
    Vaşinqton Tramp administrasiyasını məhkəməyə verib

    Vaşinqton paytaxtda hüquq-mühafizə fəaliyyətinə Milli Qvardiya qoşunlarının cəlb edilməsi ilə bağlı ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasını məhkəməyə verib.

    "Report" "NBC News"a istinadən xəbər verir ki, Kolumbiya dairəsinin rəsmiləri bu addımı "hərbi işğal" kimi qiymətləndirərək, Milli Qvardiyanın hüquq-mühafizə fəaliyyətinə cəlb edilməsinin lazımsız və arzuolunmaz olmaqla yanaşı, sakinlər üçün təhlükəli və zərərli olduğunu da qeyd ediblər.

    Kolumbiya Federal Məhkəməsində qaldırılan iddia qərarı ləğv etmək və gələcəkdə oxşar hərəkətlərin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

    Donald Tramp ABŞ Kolumbiya
    Власти Вашингтона подали иск к администрации Трампа из-за переброски Нацгвардии

